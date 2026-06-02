Суд перевел журналиста Ролдугина под домашний арест

Журналиста задержали 9 апреля. В тот же день в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением. Речь может идти о журналистских расследованиях.