Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд перевел журналиста Ролдугина под домашний арест

Ведомости

Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину. Вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ходатайство следствия о смягчении меры пресечения в срок до 10 июля было удовлетворено судом.

Ролдугин обвиняется в незаконном сборе и размещении компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

Журналиста задержали 9 апреля. В тот же день в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением. Речь может идти о журналистских расследованиях.

6 мая Ролдугину продлили арест на два месяца – до 10 июля. Накануне Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь