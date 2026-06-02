Суд перевел журналиста Ролдугина под домашний арест
Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину. Вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ходатайство следствия о смягчении меры пресечения в срок до 10 июля было удовлетворено судом.
Ролдугин обвиняется в незаконном сборе и размещении компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).
Журналиста задержали 9 апреля. В тот же день в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением. Речь может идти о журналистских расследованиях.
6 мая Ролдугину продлили арест на два месяца – до 10 июля. Накануне Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания в СИЗО.