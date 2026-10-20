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Дело Navai в Казахстане закрыли после «деятельного раскаяния»

Максим Цуланов
Сергей Фадеичев / ТАСС
Сергей Фадеичев / ТАСС

Уголовное дело по статье о наркотиках против рэпера Navai (Наваи Бакиров) в Казахстане закрыли после его «деятельного раскаяния». Об этом сообщили в полиции Жамбылской области, передает Kazinform.

«Дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – говорится в сообщении.

Адвокат Рена Керимова сообщила 20 октября, что Navai выразил готовность заплатить штраф в Казахстане по делу о наркотиках, чтобы выйти на свободу. Защитник сообщила, что в большинстве случаев по такой категории дел, где фигурантами становятся иностранцы, назначается штраф. Размер штрафа – до 5000 месячных расчетных показателей, или более 21 млн тенге ($46 400, или 3,84 млн руб.).

Рэпера задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан 13 октября по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Ему грозило до пяти лет колонии.

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