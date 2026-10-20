Дело Navai в Казахстане закрыли после «деятельного раскаяния»

Адвокат Рена Керимова сообщила 20 октября, что Navai выразил готовность заплатить штраф в Казахстане по делу о наркотиках, чтобы выйти на свободу. Защитник сообщила, что в большинстве случаев по такой категории дел, где фигурантами становятся иностранцы, назначается штраф. Размер штрафа – до 5000 месячных расчетных показателей, или более 21 млн тенге ($46 400, или 3,84 млн руб.).