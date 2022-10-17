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Региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства

Ведомости

Региональная группировка войск и сил России и Белоруссии приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, передает агентство «БелТА» со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

«Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Мы уверены, это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности», — отметил он.

По словам Хренина, все проводимые мероприятия — это лишь реакция на действия оппонентов. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные», — подчеркнул он. Основой военной политики Белоруссии остается позиция, что «целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», заключил министр обороны.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

По той же причине 14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных