Региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства

По словам Хренина, все проводимые мероприятия — это лишь реакция на действия оппонентов. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные», — подчеркнул он. Основой военной политики Белоруссии остается позиция, что «целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», заключил министр обороны.