Лукашенко заявил о частичном участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Белорусский лидер также обратил внимание на отсутствие необходимости объявлять в стране мобилизацию вслед за Россией. Несмотря на это, он отметил важность модернизации Вооруженных сил с учетом опыта соседних государств и текущей ситуации, в том числе по вопросам мобилизации. В связи с этим он поручил военкоматам «без всякого гвалта», «без шума» по окончании уборочной кампании призвать всех военнообязанных, находящихся в запасе, чтобы «посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах».