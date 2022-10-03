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Лукашенко заявил о частичном участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Ведомости

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает, об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности, передает «БелТА».

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.

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По словам Лукашенко, у западных стран с Белоруссией «свои счеты», из-за которых большая часть войск НАТО сосредоточена в государствах, граничащих с Белоруссией. Наибольшую активность в вопросах боевой подготовки демонстрирует Польша, которая к тому же наращивает военный бюджет, подчеркнул Лукашенко. «На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши», — отметил он.

Белорусский лидер также обратил внимание на отсутствие необходимости объявлять в стране мобилизацию вслед за Россией. Несмотря на это, он отметил важность модернизации Вооруженных сил с учетом опыта соседних государств и текущей ситуации, в том числе по вопросам мобилизации. В связи с этим он поручил военкоматам «без всякого гвалта», «без шума» по окончании уборочной кампании призвать всех военнообязанных, находящихся в запасе, чтобы «посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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