Лукашенко заявил о частичном участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает, об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности, передает «БелТА».
«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.
По словам Лукашенко, у западных стран с Белоруссией «свои счеты», из-за которых большая часть войск НАТО сосредоточена в государствах, граничащих с Белоруссией. Наибольшую активность в вопросах боевой подготовки демонстрирует Польша, которая к тому же наращивает военный бюджет, подчеркнул Лукашенко. «На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши», — отметил он.
Белорусский лидер также обратил внимание на отсутствие необходимости объявлять в стране мобилизацию вслед за Россией. Несмотря на это, он отметил важность модернизации Вооруженных сил с учетом опыта соседних государств и текущей ситуации, в том числе по вопросам мобилизации. В связи с этим он поручил военкоматам «без всякого гвалта», «без шума» по окончании уборочной кампании призвать всех военнообязанных, находящихся в запасе, чтобы «посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах».
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