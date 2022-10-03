Лукашенко призвал «мобилизовать» школьников и студентов для уборки урожая

«Если человек пойдет пять-шесть часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я — точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай Бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все», — цитирует главу государства агентство «БелТА».