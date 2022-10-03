Лукашенко призвал «мобилизовать» школьников и студентов для уборки урожая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мобилизовать школьников, студентов и государственных служащих для завершения уборочной кампании урожая в срок. Об этом он заявил, принимая кадровые решения о назначении руководителей райисполкомов.
Особое внимание он обратил на необходимость качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.
«Если человек пойдет пять-шесть часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я — точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай Бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все», — цитирует главу государства агентство «БелТА».
Лукашенко отметил, что опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к труду.
В конце сентября президент заявил, что в стране в этом году собран небывалый урожай, а от продажи продовольствия республика может получить больше $8 млрд. Чиновники также доложили Лукашенко, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 млн тонн.
Лукашенко также заметил, что, с точки зрения питания, в Белоруссии все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб. В целом же он посоветовал в основном употреблять в пищу обычную еду, продукты, которые растут на родной земле.
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