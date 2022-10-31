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Россия и Белоруссия намерены создать центры совместной подготовки военных

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

«Одобрить проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС Беларуси и РФ», – говорится в документе.

Лукашенко также уполномочил минобороны республики проводить переговоры с российской стороной по данному соглашению, внося в него изменения, не имеющие принципиального значения. При достижении договоренной двух сторон минобороны уполномочено его подписать.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, отмечалось, что Россия отправит в Белоруссию для этих задач 170 танков, 200 боевых машин, а также до 100 орудий и минометов. 14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных