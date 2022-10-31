Россия и Белоруссия намерены создать центры совместной подготовки военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
«Одобрить проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС Беларуси и РФ», – говорится в документе.
Лукашенко также уполномочил минобороны республики проводить переговоры с российской стороной по данному соглашению, внося в него изменения, не имеющие принципиального значения. При достижении договоренной двух сторон минобороны уполномочено его подписать.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, отмечалось, что Россия отправит в Белоруссию для этих задач 170 танков, 200 боевых машин, а также до 100 орудий и минометов. 14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности.
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