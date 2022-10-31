Россия и Белоруссия намерены создать центры совместной подготовки военных

17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, отмечалось, что Россия отправит в Белоруссию для этих задач 170 танков, 200 боевых машин, а также до 100 орудий и минометов. 14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности.