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Захарова: учения НАТО являются элементами гибридной войны против России

Ведомости

Североатлантический альянс пытается оказать давление на Россию путем проведения военных учений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва действительно наблюдает за всеми маневрами НАТО и «делает выводы, прежде всего, о том, что риторика и тренировки натовских военных – элементы гибридной войны, развязанной “коллективным Западом” против нашей страны», считает она. 

«Они [страны НАТО] пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции», – говорится в комментарии.

По словам Захаровой, у РФ достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить интересы на всех направлениях.

В Финляндии, которая стала 31-м членом альянса в прошлом году, с 26 апреля по 14 мая проходят учения НАТО Arrow 24. Их возглавляет бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии.

24 апреля Захарова сообщила, что в связи с учениями будут приняты необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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