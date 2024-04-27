Захарова: учения НАТО являются элементами гибридной войны против России
Североатлантический альянс пытается оказать давление на Россию путем проведения военных учений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва действительно наблюдает за всеми маневрами НАТО и «делает выводы, прежде всего, о том, что риторика и тренировки натовских военных – элементы гибридной войны, развязанной “коллективным Западом” против нашей страны», считает она.
«Они [страны НАТО] пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции», – говорится в комментарии.
По словам Захаровой, у РФ достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить интересы на всех направлениях.
В Финляндии, которая стала 31-м членом альянса в прошлом году, с 26 апреля по 14 мая проходят учения НАТО Arrow 24. Их возглавляет бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии.
24 апреля Захарова сообщила, что в связи с учениями будут приняты необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности РФ.