Захарова: учения НАТО являются элементами гибридной войны против России

В Финляндии, которая стала 31-м членом альянса в прошлом году, с 26 апреля по 14 мая проходят учения НАТО Arrow 24. Их возглавляет бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии.