Пентагон: F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса не избежать платы за поставки оружия Украине. По его словам, на поддержку Украины приходится всего 0,2% от ВВП всех стран НАТО и она не требует отправки на территорию Украины военных альянса. Генсек НАТО отметил, что альянс обсуждает передачу Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и рассчитывает, что самолеты F-16, которые будут переданы Киеву, значительно усилят оборону страны.