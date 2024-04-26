Пентагон: F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году
Истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«В этом году на Украину начнет поступать эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса не избежать платы за поставки оружия Украине. По его словам, на поддержку Украины приходится всего 0,2% от ВВП всех стран НАТО и она не требует отправки на территорию Украины военных альянса. Генсек НАТО отметил, что альянс обсуждает передачу Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и рассчитывает, что самолеты F-16, которые будут переданы Киеву, значительно усилят оборону страны.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.