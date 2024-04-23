Столтенберг заявил о неизбежности расходов стран НАТО на оружие для Украины
Странам Североатлантического альянса не избежать платы за поставки оружия Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которую транслировала пресс-служба альянса.
«Мы не можем убежать от этих расходов», – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, на поддержку Украины приходится всего 0,2% от ВВП всех стран НАТО и она не требует отправки на территорию Украины военных альянса. Генсек НАТО отметил, что альянс обсуждает передачу Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и рассчитывает, что самолеты F-16, которые будут переданы Киеву, значительно усилят оборону страны.
Столтенберг также уточнил, что у альянса нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и их размещению в Польше и в какой-либо другой стране.
23 апреля официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в эфире радиостанции Real FM рассказал, что страна дала понять, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.
19 апреля Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласились передать Украине больше средств ПВО. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно отправить на Украину даже то оружие, которое необходимо для собственной обороны.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».