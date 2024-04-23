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Власти Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину

Ведомости

Греция дала понять, что не будет отправлять системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украину, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность. Об этом заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции Real FM.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов Евросоюза и НАТО, которые требуют поставить Украине больше систем ПВО. 17-18 апреля во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран блока лично убеждали глав испанского и греческого правительств Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать противовоздушные системы для ВСУ.

19 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласились передать Украине больше средств ПВО. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно отправить на Украину даже то оружие, которое необходимо для собственной обороны.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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