Власти Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).