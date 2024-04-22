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Боррель: министры ЕС будут искать системы ПВО и снаряды для Украины

Ведомости

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для отправки на Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков, поскольку ПВО без ракет – это как ружье без патронов», – подчеркнул Боррель.

По его словам, в Брюсселе ничего из перечисленного нет, но оружие есть у стран – членов Евросоюза.

22 апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов Евросоюза и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем ПВО.

По информации собеседников издания, давление на Афины и Мадрид осуществляется на фоне намерений Украины потребовать больше помощи на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза. На прошедшем 17-18 апреля в Брюсселе саммите ЕС лидеры стран блока лично убеждали глав испанского и греческого правительств Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать несколько систем ПВО для ВСУ.

19 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше средств ПВО. Он отметил, что странам НАТО нужно отправлять на Украину даже оружие, необходимое для собственной обороны.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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