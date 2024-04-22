ЕС и НАТО требуют от Греции и Испании предоставить Украине системы ПВО
Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов Евросоюза (ЕС) и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО), передает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, давление на Афины и Мадрид осуществляется на фоне намерений Украины потребовать больше помощи на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза. На прошедшем 17-18 апреля в Брюсселе саммите ЕС лидеры стран блока лично убеждали глав испанского и греческого правительств Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать несколько систем ПВО для ВСУ.
Отмечается, что только ФРГ объявила о поставке одной системы ПВО Patriot, но этого недостаточно. Только в этом месяце Украина потребовала семь дополнительных систем ПВО, пишет газета.
4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».