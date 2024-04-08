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Госдеп: Украина сможет войти в НАТО только после завершения военного конфликта

Ведомости

Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий, заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы ясно озвучили свою позицию о том, что это может произойти по завершении конфликта», – заявил Миллер, отвечая на вопрос о том, когда Украина сможет вступить в НАТО.

Ранее 8 апреля с аналогичным заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По словам Смит, для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране.

5 апреля издание The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники писало, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита, так как альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.».

4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. 

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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