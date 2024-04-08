Госдеп: Украина сможет войти в НАТО только после завершения военного конфликта

5 апреля издание The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники писало, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита, так как альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.».