Госдеп: Украина сможет войти в НАТО только после завершения военного конфликта
Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий, заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Мы ясно озвучили свою позицию о том, что это может произойти по завершении конфликта», – заявил Миллер, отвечая на вопрос о том, когда Украина сможет вступить в НАТО.
Ранее 8 апреля с аналогичным заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По словам Смит, для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране.
5 апреля издание The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники писало, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита, так как альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.».
4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО.
Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г.