Орбан: решающие переговоры по ситуации на Украине должны пройти между РФ и США

3 мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине. По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Лидеры Евросоюза и ряда европейских стран каждый день делают новые шаги в направлении войны, несмотря на то что «большинство людей стоят на стороне мира». Премьер-министр Венгрии уточнил, что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину.