Орбан: решающие переговоры по ситуации на Украине должны пройти между РФ и США
Помимо непосредственного контакта России и Украины переговорный процесс по разрешению конфликта должен вестись между РФ и США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Blikk.hu.
«Я думаю, что параллельно будут вестись два совершенно разных переговорных процесса. Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но где-то за этим будут идти настоящие переговоры между русскими и американцами, которые, кстати, касаются не только России и Украины, но и всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20 или 30 лет», – пояснил венгерский премьер.
По его словам, следующим этапом противостояния может стать передача Украине технологий, способных достичь российской территории, «и, не дай бог, выступление западноевропейских государств или войск НАТО на украинскую территорию», – шаг, который даже те, кто поддерживают конфликт, считают чрезмерным.
Орбан обращает внимание, что выборы в США покажут, как на самом деле американцы относятся к конфликту, и предрешат дальнейшую ситуацию – повернется ли она к переговорам или к эскалации.
3 мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине. По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Лидеры Евросоюза и ряда европейских стран каждый день делают новые шаги в направлении войны, несмотря на то что «большинство людей стоят на стороне мира». Премьер-министр Венгрии уточнил, что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину.