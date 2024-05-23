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Орбан: решающие переговоры по ситуации на Украине должны пройти между РФ и США

Ведомости

Помимо непосредственного контакта России и Украины переговорный процесс по разрешению конфликта должен вестись между РФ и США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Blikk.hu.

«Я думаю, что параллельно будут вестись два совершенно разных переговорных процесса. Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но где-то за этим будут идти настоящие переговоры между русскими и американцами, которые, кстати, касаются не только России и Украины, но и всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20 или 30 лет», – пояснил венгерский премьер.

По его словам, следующим этапом противостояния может стать передача Украине технологий, способных достичь российской территории, «и, не дай бог, выступление западноевропейских государств или войск НАТО на украинскую территорию», – шаг, который даже те, кто поддерживают конфликт, считают чрезмерным.

Орбан обращает внимание, что выборы в США покажут, как на самом деле американцы относятся к конфликту, и предрешат дальнейшую ситуацию – повернется ли она к переговорам или к эскалации.

3 мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине. По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Лидеры Евросоюза и ряда европейских стран каждый день делают новые шаги в направлении войны, несмотря на то что «большинство людей стоят на стороне мира». Премьер-министр Венгрии уточнил, что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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