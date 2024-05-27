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Песков: НАТО повышает градус эскалации

Ведомости

НАТО повышает градус эскалации, заигрывается в военной риторике в ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РЕН ТВ.

«НАТО вовлечено в этот конфликт, напрямую вовлечено в конфликт <…> Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», – заявил Песков, отметив, что российские военные тоже знают, что делать, и продолжают спецоперацию, чтобы «купировать силу».

Отвечая на вопрос о том, что силы альянса близятся к прямой конфронтации, представитель Кремля подчеркнул, что они «не близятся, они в ней находятся».

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне НАТО создаст структуру, которая будет заниматься поставками оружия Украине. По словам генсека, структура возьмет на себя координацию, предоставление помощи и обучение украинских военнослужащих, организацию поставок вооружения и их финансирование. Ее бюджет еще не согласован. Столтенберг также отметил, что поставки оружия на Украину должны идти «непрерывным потоком» – задержки и невыполненные обещания привели к серьезным последствиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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