Песков: НАТО повышает градус эскалации
НАТО повышает градус эскалации, заигрывается в военной риторике в ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РЕН ТВ.
«НАТО вовлечено в этот конфликт, напрямую вовлечено в конфликт <…> Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», – заявил Песков, отметив, что российские военные тоже знают, что делать, и продолжают спецоперацию, чтобы «купировать силу».
Отвечая на вопрос о том, что силы альянса близятся к прямой конфронтации, представитель Кремля подчеркнул, что они «не близятся, они в ней находятся».
27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне НАТО создаст структуру, которая будет заниматься поставками оружия Украине. По словам генсека, структура возьмет на себя координацию, предоставление помощи и обучение украинских военнослужащих, организацию поставок вооружения и их финансирование. Ее бюджет еще не согласован. Столтенберг также отметил, что поставки оружия на Украину должны идти «непрерывным потоком» – задержки и невыполненные обещания привели к серьезным последствиям.