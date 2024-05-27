Песков: НАТО повышает градус эскалации

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне НАТО создаст структуру, которая будет заниматься поставками оружия Украине. По словам генсека, структура возьмет на себя координацию, предоставление помощи и обучение украинских военнослужащих, организацию поставок вооружения и их финансирование. Ее бюджет еще не согласован. Столтенберг также отметил, что поставки оружия на Украину должны идти «непрерывным потоком» – задержки и невыполненные обещания привели к серьезным последствиям.