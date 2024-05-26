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Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против применения западного оружия на территории России, с Украиной были согласованы четкие правила в отношении поставок немецкого вооружения, заявил он на встрече с гражданами в Берлине.

По словам Шольца, которые приводит Tagesschau, существуют четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают в отношении поставок немецкого оружия. Канцлер ФРГ подчеркнул, что цель его политики в отношении Украины состоит в том, чтобы «не допустить превращения этой войны в большую войну».

Несколько депутатов Христианско-демократического союза (ХДС), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) Германии в мае предложили сбивать российские ракеты с территории НАТО. Позднее один из них, представитель партии «зеленых» Антон Хофрейтер, призвал разрешить Украине атаковать российскую территорию с использованием западного оружия. Власти Германии, как напоминает Tagesschau, осуществляют поставки оружия Киеву с условием, что оно не будет использовано на территории России.

23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия. В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.

Призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам на территории России также поддержал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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