Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России

По словам Шольца, которые приводит Tagesschau, существуют четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают в отношении поставок немецкого оружия. Канцлер ФРГ подчеркнул, что цель его политики в отношении Украины состоит в том, чтобы «не допустить превращения этой войны в большую войну».