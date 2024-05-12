FAZ: несколько депутатов бундестага ФРГ предложили сбивать ракеты РФ на Украине
Несколько депутатов Христианско-демократического союза (ХДС), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) Германии предложили сбивать российские ракеты с территории НАТО. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В ответ на идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину депутаты в бундестаге ФРГ предложили оказать поддержку Киеву с помощью западных зенитных подразделений и экипажей с территории НАТО. По данным издания, Нико Ланге с Мюнхенской конференции по безопасности и генерал-лейтенант Генрих Браусс, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, предложили сбивать российские ракеты над приграничными регионами Украины с территории Польши или Румынии.
Родерик Кизеветтер из ХДС считает, что «это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт». Он привел в пример Израиль, где в апреле подразделения США, Великобритании, Франции и других стран помогли отразить воздушную атаку Ирана.
«Зеленые» Агнешка Брюггер, Антон Хофрейтер не исключают такой вариант в долгосрочной перспективе. Маркус Фабер из СвДП также считает, что «воздушное пространство над приграничными регионами Украины в принципе может быть защищено системами ПВО на территории НАТО».
На прошлой неделе Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.
В Кремле считают, что это «сознательное нагнетание напряженности». «Европейцы идут ва-банк» из-за того, что видят – ситуация стремительно меняется и «она чревата для украинцев полным обвалом», поэтому сами ее экзальтируют, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.