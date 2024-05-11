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Песков: ситуация в зоне спецоперации чревата полным обвалом для Украины

Ведомости

Ситуация в зоне военной спецоперации на Украине чревата для нее полным обвалом, а Европа сознательно нагнетает напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сознательное нагнетание напряженности, европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она чревата для украинцев полным обвалом, поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Момент очень ответственный, и конечно, это сильно провокационно с стороны европейцев», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского позднее появилась петиция за ввод войск НАТО в республику. Инициатива расценивается Кремлем как провокация, говорил Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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