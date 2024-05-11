Песков: ситуация в зоне спецоперации чревата полным обвалом для Украины
Ситуация в зоне военной спецоперации на Украине чревата для нее полным обвалом, а Европа сознательно нагнетает напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сознательное нагнетание напряженности, европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она чревата для украинцев полным обвалом, поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Момент очень ответственный, и конечно, это сильно провокационно с стороны европейцев», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского позднее появилась петиция за ввод войск НАТО в республику. Инициатива расценивается Кремлем как провокация, говорил Песков.