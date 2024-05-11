Песков: ситуация в зоне спецоперации чревата полным обвалом для Украины

«Сознательное нагнетание напряженности, европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она чревата для украинцев полным обвалом, поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Момент очень ответственный, и конечно, это сильно провокационно с стороны европейцев», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.