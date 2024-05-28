Министры обороны ЕС обсудят вопрос применения Украиной оружия для ударов по РФ
Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) 28 мая обсудят вопрос снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по России. Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать это. Это еще один важный вопрос, который надо обсудить сегодня», – сказал Боррель перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
27 мая чиновник сообщил, что министры иностранных дел ЕС также провели заседание по этой теме. Вопрос начал активно обсуждаться членами объединения после того, как 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Спустя несколько дней он также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься отправкой Киеву оружия «непрерывным потоком», обучать военных и финансировать всю эту деятельность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Столтенберга, сказал, что силы альянса уже находятся в прямой конфронтации с Россией и продолжают повышать градус эскалации.