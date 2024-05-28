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Министры обороны ЕС обсудят вопрос применения Украиной оружия для ударов по РФ

Ведомости

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) 28 мая обсудят вопрос снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по России. Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать это. Это еще один важный вопрос, который надо обсудить сегодня», – сказал Боррель перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

27 мая чиновник сообщил, что министры иностранных дел ЕС также провели заседание по этой теме. Вопрос начал активно обсуждаться членами объединения после того, как 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Спустя несколько дней он также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься отправкой Киеву оружия «непрерывным потоком», обучать военных и финансировать всю эту деятельность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Столтенберга, сказал, что силы альянса уже находятся в прямой конфронтации с Россией и продолжают повышать градус эскалации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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