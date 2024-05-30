Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: Байден близок к отмене запрета для Украины на удары по РФ оружием США

Ведомости

Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в Белом доме идут дискуссии по этому вопросу. В частности, помощники Байдена по национальной безопасности проводят «очень оживленный процесс», чтобы дать президенту официальную рекомендацию. 

Ряд неназванных советников заявили, что считают изменение позиции Байдена неизбежным. Если это действительно произойдет, то, вероятно, Вашингтон разрешит ВСУ наносить удары американским оружием только по военным объектам РФ, которые используются для атак на Украину, пишет NYT.

Собеседники газеты отмечают, что даже если Байден изменит позицию, то вряд ли он объявит об этом официально. Вместо этого американские снаряды просто начнут прилетать по территории России. В то же время NYT ожидает, что американский лидер все-таки не откажется от запрета, поскольку в этом вопросе его поддерживают союзники, в частности Германия.

В мае The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. NYT писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену снять запрет. Источники издания пояснили, что позиция госдепа США изменилась из-за ситуации на харьковском направлении.

Снятие запрета для Украины также поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании министров обороны стран ЕС он заявил, что такой шаг не вовлечет НАТО в конфликт. 

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, отметил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных