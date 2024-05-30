NYT: Байден близок к отмене запрета для Украины на удары по РФ оружием США

Собеседники газеты отмечают, что даже если Байден изменит позицию, то вряд ли он объявит об этом официально. Вместо этого американские снаряды просто начнут прилетать по территории России. В то же время NYT ожидает, что американский лидер все-таки не откажется от запрета, поскольку в этом вопросе его поддерживают союзники, в частности Германия.