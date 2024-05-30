NYT: Байден близок к отмене запрета для Украины на удары по РФ оружием США
Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что в Белом доме идут дискуссии по этому вопросу. В частности, помощники Байдена по национальной безопасности проводят «очень оживленный процесс», чтобы дать президенту официальную рекомендацию.
Ряд неназванных советников заявили, что считают изменение позиции Байдена неизбежным. Если это действительно произойдет, то, вероятно, Вашингтон разрешит ВСУ наносить удары американским оружием только по военным объектам РФ, которые используются для атак на Украину, пишет NYT.
Собеседники газеты отмечают, что даже если Байден изменит позицию, то вряд ли он объявит об этом официально. Вместо этого американские снаряды просто начнут прилетать по территории России. В то же время NYT ожидает, что американский лидер все-таки не откажется от запрета, поскольку в этом вопросе его поддерживают союзники, в частности Германия.
В мае The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. NYT писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену снять запрет. Источники издания пояснили, что позиция госдепа США изменилась из-за ситуации на харьковском направлении.
Снятие запрета для Украины также поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании министров обороны стран ЕС он заявил, что такой шаг не вовлечет НАТО в конфликт.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, отметил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.