WSJ: Киев попросил США снять ограничения на применение оружия по территории РФ
Власти Украины обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование предоставленного Вашингтоном оружия против военных объектов на территории России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Киев также попросил Белый дом «помочь определить цели» в России, по которым Киев мог бы нанести удары с использованием собственного оружия, утверждает издание. Запрос был направлен на прошлой неделе и связан с успехами ВС РФ на харьковском направлении. Сейчас этот запрос находится на рассмотрении.
15 мая газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по российской территории вооружениями американского производства. По их мнению, невозможность использования американского вооружения для ударов по территории России «сковывает» Украину. Собеседники издания уточнили при этом, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не намерена менять свою позицию.
24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
В Кремле ранее неоднократно говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.