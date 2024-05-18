WSJ: Киев попросил США снять ограничения на применение оружия по территории РФ

15 мая газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по российской территории вооружениями американского производства. По их мнению, невозможность использования американского вооружения для ударов по территории России «сковывает» Украину. Собеседники издания уточнили при этом, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не намерена менять свою позицию.