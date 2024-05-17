Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова

Последнее время российские войска активизировались в Харьковской области. 11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.