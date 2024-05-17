Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Планов по взятию Харькова у России в настоящий момент нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляцию конференции ведет пресс-служба Кремля.
Глава государства связал операцию Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.
13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News рассказал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях.
Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».
Ранее в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».
Последнее время российские войска активизировались в Харьковской области. 11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.