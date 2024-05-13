Генштаб ВСУ сообщил о тактическом успехе ВС РФ на харьковском направлении

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие «настоящие русские города».