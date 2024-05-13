Генштаб ВСУ сообщил о тактическом успехе ВС РФ на харьковском направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ имеют тактический успех на харьковском направлении, для ВСУ обстановка остается сложной и «динамично меняется». Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.
По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».
Последние несколько дней российские войска активизировались в Харьковской области. В Белом доме заявили, что ВС РФ начали наступление на Харьков.
11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
12 мая глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из украинского региона было эвакуировано более 4000 жителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие «настоящие русские города».