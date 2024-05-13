Власти Харьковской области признали продвижение российских войск
Линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку Вооруженные силы (ВС) России наступают на нескольких направлениях. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News.
Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».
Ранее в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».
Последнее время российские войска активизировались в Харьковской области. 11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.