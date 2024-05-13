Из Харьковской области власти эвакуировали почти 6000 человек
Около 6000 человек вывезены в ходе продолжающейся эвакуации из некоторых районов Харьковской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале.
«Сейчас 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 из Харьковского, 44 из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 5762 человека», – указано в сообщении.
12 мая Синегубов заявлял, что из украинского региона было эвакуировано более 4000 жителей.
Минобороны РФ 11 мая сообщило, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.