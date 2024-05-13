Из Харьковской области власти эвакуировали почти 6000 человек

Минобороны РФ 11 мая сообщило, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.