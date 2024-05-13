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Из Харьковской области власти эвакуировали почти 6000 человек

Ведомости

Около 6000 человек вывезены в ходе продолжающейся эвакуации из некоторых районов Харьковской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале.

«Сейчас 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 из Харьковского, 44 из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 5762 человека», – указано в сообщении.

12 мая Синегубов заявлял, что из украинского региона было эвакуировано более 4000 жителей.

Ранее генштаб ВСУ сообщил о тактическом успехе ВС РФ на харьковском направлении.

Минобороны РФ 11 мая сообщило, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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