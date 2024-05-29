Госдеп: Украина должна сама решать, как вести боевые действия
Госдеп США оставляет за Украиной право самостоятельно решать, как вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Думаю, госсекретарь Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках», – сказала она на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).
Смит сообщила, что у нее нет свежих новостей, которые касаются использования американского оружия для ударов по территории России. Она подчеркнула, что политика США в этом вопросе не изменилась.
18 мая стало известно, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. Киев также попросил США «помочь определить цели» в России, по которым можно было бы нанести удары.
28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг во время заседания министров обороны стран Евросоюза также обратился с призывом отменить запрет на использование Украиной оружия для ударов по целям в РФ.
В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. По его словам, поставки западного оружия не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».