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Госдеп: Украина должна сама решать, как вести боевые действия

Ведомости

Госдеп США оставляет за Украиной право самостоятельно решать, как вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Думаю, госсекретарь Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках», – сказала она на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

Смит сообщила, что у нее нет свежих новостей, которые касаются использования американского оружия для ударов по территории России. Она подчеркнула, что политика США в этом вопросе не изменилась.

18 мая стало известно, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. Киев также попросил США «помочь определить цели» в России, по которым можно было бы нанести удары.

28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг во время заседания министров обороны стран Евросоюза также обратился с призывом отменить запрет на использование Украиной оружия для ударов по целям в РФ.

В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. По его словам, поставки западного оружия не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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