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Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по РФ

Ведомости

На польское оружие, которое поставляется Украине, нет запрета по его использованию против объектов в России. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet сообщил заместитель главы польского минобороны Цезарий Томчик.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», – сказал он (перевод ТАСС).

Замминистра сообщил также, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины.

Дискуссия о применении Украиной западного оружия по объектам на территории России активно развернулась с конца мая. С призывом отменить запрет на его использование для этих целей обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран Евросоюза (ЕС) 28 мая. В этот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно. Позицию чешского политика разделяет и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе также заявил, что нанесение ударов по военным объектам на российской территории – якобы законное действие в соответствии с международным правом, если применяется пропорционально.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода во время визита в Узбекистан заявил журналистам, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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