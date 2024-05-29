Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по РФ
На польское оружие, которое поставляется Украине, нет запрета по его использованию против объектов в России. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet сообщил заместитель главы польского минобороны Цезарий Томчик.
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», – сказал он (перевод ТАСС).
Замминистра сообщил также, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины.
Дискуссия о применении Украиной западного оружия по объектам на территории России активно развернулась с конца мая. С призывом отменить запрет на его использование для этих целей обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран Евросоюза (ЕС) 28 мая. В этот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно. Позицию чешского политика разделяет и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе также заявил, что нанесение ударов по военным объектам на российской территории – якобы законное действие в соответствии с международным правом, если применяется пропорционально.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода во время визита в Узбекистан заявил журналистам, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.