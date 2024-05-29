Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по РФ

Дискуссия о применении Украиной западного оружия по объектам на территории России активно развернулась с конца мая. С призывом отменить запрет на его использование для этих целей обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран Евросоюза (ЕС) 28 мая. В этот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно. Позицию чешского политика разделяет и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.