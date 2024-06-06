Сийярто: Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против России

Кроме того, Будапешт высказался против обязательного призыва в армию на уровне Евросоюза. По мнению Сийярто, это спровоцирует риск эскалации, ни у кого нет права вводить призыв в других странах. Он добавил, что Венгрия также не одобряет отправку французских военных инструкторов на Украину.