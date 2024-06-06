Сийярто: Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против России
Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы не хотим, чтобы НАТО стала ближе к войне, чем ранее. Мы ясно дали понять, что не будем участвовать в подобных действиях», – сказал он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. По его словам, мир между сторонами и прекращение огня должны быть достигнуты как можно скорее.
Кроме того, Будапешт высказался против обязательного призыва в армию на уровне Евросоюза. По мнению Сийярто, это спровоцирует риск эскалации, ни у кого нет права вводить призыв в других странах. Он добавил, что Венгрия также не одобряет отправку французских военных инструкторов на Украину.
4 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые военнослужащие из Франции на Украине будут законной целью для российских сил. По его словам, есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине. 6 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву.