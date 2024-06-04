Лавров: военнослужащие Франции на Украине являются законной целью для России
Любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо по итогам переговоров в Ойо.
Российский министр отметил, что у него есть основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине. По его словам, на это указывает «немало конкретных фактов».
«Кем бы они ни значились – военнослужащими вооруженных сил Франции, или <...> просто наемниками, – они представляют законную цель для наших Вооруженных сил», – подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня заявил, что у военных инструкторов, в том числе французских, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, который поставил верховный главнокомандующий – президент России.
30 мая Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на этой неделе. По словам собеседников, таким образом Париж хочет создать коалицию стран, предлагающих подобную помощь ВСУ. Утверждалось, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала, чтобы оценить условия миссии, а затем еще «несколько сотен» военных инструкторов.
27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с главой минобороны республики Себастьяном Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. В минобороны Франции отметили, что Париж продолжает обсуждать с украинской стороной этот вопрос.