Лавров: военнослужащие Франции на Украине являются законной целью для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня заявил, что у военных инструкторов, в том числе французских, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, который поставил верховный главнокомандующий – президент России.