Reuters: Макрон скоро может объявить об отправке военных инструкторов на Украину

Двое дипломатов сообщили, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала, чтобы оценить условия миссии, а затем еще «несколько сотен» военных инструкторов. Утверждается, что они будут обучать украинских военных разминированию, поддержанию работы оборудования и техническим знаниям для управления военными самолетами, которые предоставит Запад. Париж также намерен финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду, говорят источники.