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Reuters: Макрон скоро может объявить об отправке военных инструкторов на Украину

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на следующей неделе во время визита в Париж украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По словам собеседников, таким образом Париж хочет создать коалицию стран, предлагающих подобную помощь ВСУ. В то же время некоторые страны ЕС опасаются, что такой шаг может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

Двое дипломатов сообщили, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала, чтобы оценить условия миссии, а затем еще «несколько сотен» военных инструкторов. Утверждается, что они будут обучать украинских военных разминированию, поддержанию работы оборудования и техническим знаниям для управления военными самолетами, которые предоставит Запад. Париж также намерен финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду, говорят источники. 

О планах Франции создать коалицию стран, которые хотели бы обучать ВСУ, ранее 30 мая сообщила газета Le Monde. По данным издания, может пройти от пары дней до нескольких недель, прежде чем французские и европейские военные инструкторы отправятся на Украину.

Зеленский должен прибыть во Францию 6 июня, чтобы посетить памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Ожидается, что на следующий день он проведет переговоры с Макроном в Париже.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с главой минобороны республики Себастьяном Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. В минобороны Франции уточнили, что Париж продолжает обсуждать с украинской стороной этот вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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