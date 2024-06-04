Кремль: у военных инструкторов на Украине не будет иммунитета от ударов ВС РФ
Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, и у военных инструкторов, в том числе иностранных, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У любых инструкторов, которые занимаются военной подготовкой украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские. И в данном случае мы продолжает специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», – сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал публикацию колумниста газеты Washington Post Ли Хокстейдера, который предположил, что Москва может приказать нанести удар по французским инструкторам в случае их работы на Украине.