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Кремль: у военных инструкторов на Украине не будет иммунитета от ударов ВС РФ

Ведомости

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, и у военных инструкторов, в том числе иностранных, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У любых инструкторов, которые занимаются военной подготовкой украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские. И в данном случае мы продолжает специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», – сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию колумниста газеты Washington Post Ли Хокстейдера, который предположил, что Москва может приказать нанести удар по французским инструкторам в случае их работы на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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