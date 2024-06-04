Кремль: у военных инструкторов на Украине не будет иммунитета от ударов ВС РФ

«У любых инструкторов, которые занимаются военной подготовкой украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские. И в данном случае мы продолжает специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», – сказал Песков.