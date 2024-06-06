Путин: Россия ассиметрично ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
Москва рассматривает ассиметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», – сказал он.
Путин также подчеркнул, что Россия в ответ на поставки дальнобойного оружия Украине будет совершенствовать системы противовоздушной обороны (ПВО).
Глава государства добавил, что удары по территории России при участии стран Запада будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать безопасность. По словам Путина, подобные действия будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.
5 июня стало известно, что Украина уже наносила удары по территории России с применением американского оружия. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на сенатора США и западного чиновника. Они не уточнили, куда был нанесен удар, но подтвердили факт ударов по РФ оружием производства США.