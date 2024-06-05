AP: Украина уже использовала американское оружие для ударов по России
Украина уже наносила удары по России американским оружием, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника.
Куда был нанесен удар, не уточняется. Сенатор-республиканец, член сенатского комитета по вооруженным силам Майк Раундс подтвердил факт ударов по России с применением американского оружия.
В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак.
По словам Кирби, речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, и что Украина все еще не имеет разрешения на использования американского оружия для ударов по целям в глубине территории России.
Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, – в том числе, Польша, Дания, Нидерланды и др. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.