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AP: Украина уже использовала американское оружие для ударов по России

Ведомости

Украина уже наносила удары по России американским оружием, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника.

Куда был нанесен удар, не уточняется. Сенатор-республиканец, член сенатского комитета по вооруженным силам Майк Раундс подтвердил факт ударов по России с применением американского оружия.

В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. 

По словам Кирби, речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, и что Украина все еще не имеет разрешения на использования американского оружия для ударов по целям в глубине территории России.

Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, – в том числе, Польша, Дания, Нидерланды и др. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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