США разрешили Украине наносить «точечные» удары по России американским оружием
Масштабы применения американского оружия по российской территории не расширялись, однако Вашингтон разрешил Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Если они [украинцы] знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах [использование]», – пояснил Кирби в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
По его словам речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, и что Украина все еще не имеет разрешения на использования американского оружия для ударов по целям в глубине территории России.
До этого Кирби заявил, что США планируют обсудить с Украиной расширение географии атак по объектам внутри России с применением оружия, поставленного американцами. Он добавил, что поддержка Украины может видоизмениться по мере изменения ситуации на фронте.
25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.