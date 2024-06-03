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США разрешили Украине наносить «точечные» удары по России американским оружием

Ведомости

Масштабы применения американского оружия по российской территории не расширялись, однако Вашингтон разрешил Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Если они [украинцы] знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах [использование]», – пояснил Кирби в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

По его словам речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, и что Украина все еще не имеет разрешения на использования американского оружия для ударов по целям в глубине территории России.

До этого Кирби заявил, что США планируют обсудить с Украиной расширение географии атак по объектам внутри России с применением оружия, поставленного американцами. Он добавил, что поддержка Украины может видоизмениться по мере изменения ситуации на фронте.

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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