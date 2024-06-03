США разрешили Украине наносить «точечные» удары по России американским оружием

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.