Медведев исключил «ядерный блеф» со стороны РФ и спрогнозировал эскалацию с НАТО

Несколько лет назад, как напомнил Медведев, представители НАТО ожидали, что РФ не вступит в конфликт с Украиной, но они просчитались. Таким же образом они могут просчитаться и с применением тактического ядерного оружия (ТЯО), и это уже будет «фатальная ошибка», заявил зампред Совбеза.