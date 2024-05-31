Медведев исключил «ядерный блеф» со стороны РФ и спрогнозировал эскалацию с НАТО
Поддержка Украины отдельными странами НАТО, направленная против России, является серьезной эскалацией конфликта, Киев и союзники получат сокрушительный ответ и в результате военный альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
Несколько лет назад, как напомнил Медведев, представители НАТО ожидали, что РФ не вступит в конфликт с Украиной, но они просчитались. Таким же образом они могут просчитаться и с применением тактического ядерного оружия (ТЯО), и это уже будет «фатальная ошибка», заявил зампред Совбеза.
«Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф», – написал он.
Сейчас происходит «постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия», поэтому нельзя исключать переход конфликта в его последнюю стадию, добавил Медведев. Военную технику НАТО и участников конфликта российские силы будут уничтожать как на Украине, так и на территории других государств, если оттуда наносятся удары по РФ, предупредил он.
Поэтому НАТО, добавил он, придется определиться, как квалифицировать последствия возможных «ударов возмездия» по технике, объектам и военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.