Пентагон подтвердил снятие запрета для Киева на удары оружием США по РФ
Администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил представитель Пентагона, передает ТАСС.
«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать», – сказал он.
В Пентагоне подчеркнули, что позиция Вашингтона по применению ATACMS или средств дальнего поражения внутри России «остается неизменной».
30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. Издание отмечало, что ВСУ теперь могут использовать вооружение США, чтобы сбивать российские ракеты и атаковать военных РФ на границе недалеко от Харькова. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, отметил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.