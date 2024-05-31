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Пентагон подтвердил снятие запрета для Киева на удары оружием США по РФ

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил представитель Пентагона, передает ТАСС.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать», – сказал он.

В Пентагоне подчеркнули, что позиция Вашингтона по применению ATACMS или средств дальнего поражения внутри России «остается неизменной».

30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. Издание отмечало, что ВСУ теперь могут использовать вооружение США, чтобы сбивать российские ракеты и атаковать военных РФ на границе недалеко от Харькова. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.

17 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. 29 мая The New York Times (NYT) писала, что Байден близок к такому решению.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, отметил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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