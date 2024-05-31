Пентагон подтвердил снятие запрета для Киева на удары оружием США по РФ

30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. Издание отмечало, что ВСУ теперь могут использовать вооружение США, чтобы сбивать российские ракеты и атаковать военных РФ на границе недалеко от Харькова. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.