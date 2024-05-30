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Politico: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию с американским оружием

Удары могут наноситься исключительно в районе Харькова
Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары на территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников и еще двух человек, знакомых с ситуацией.

Один из чиновников пояснил, что политика относительно дальних ударов вглубь России «не изменилась». В последние несколько дней США приняли решение предоставить Украине «гибкость» в действиях в районе Харькова, сказал второй американский чиновник.

По сути, Украина теперь может использовать предоставленное американцами оружие, чтобы сбивать российские ракеты, атаковать военных на границе недалеко от Харькова, или российское вооружение. Однако, по словам источника издания, Украина не может использовать это оружие для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре или запуска ракет большой дальности для поражения военных целей в глубине России.

Politico обращает внимание, что администрация Байдена первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.

30 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. Газета отмечала, что помощники Байдена по национальной безопасности проводят «очень оживленный процесс», чтобы дать президенту официальную рекомендацию. 

18 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ. NYT писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев намеревался предложить Байдену снять запрет. Источники издания пояснили, что позиция госдепа США изменилась из-за ситуации на харьковском направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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