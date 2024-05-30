Politico: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию с американским оружием

По сути, Украина теперь может использовать предоставленное американцами оружие, чтобы сбивать российские ракеты, атаковать военных на границе недалеко от Харькова, или российское вооружение. Однако, по словам источника издания, Украина не может использовать это оружие для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре или запуска ракет большой дальности для поражения военных целей в глубине России.