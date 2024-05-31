Страны НАТО одобряют удары своим оружием по территории России

Но проблема такого подхода, продолжает Крамник, заключается в том, что в России потенциальные конфликты никогда не оцениваются через призму издержек, а только через призму угроз. Рост ставок со стороны противника влечет за собой оценку «достаточно ли сейчас весомый повод или еще нет?». «Если ответ «нет», то реакции может не быть очень долго, но с падением флажка в «да» она может оказаться куда более масштабной – даже если накануне могло показаться, что ничего особенного не происходило», – считает Крамник. Как итог, в случае применения западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России вне принятой по умолчанию зоны боевых действий конфликт быстро приобретет совершенно иной, нежели сейчас, масштаб и характер, опасается Крамник.