Страны НАТО одобряют удары своим оружием по территории России

Страны НАТО одобряют удары своим оружием по территории РоссииЭто может быстро придать конфликту совершенно иной масштаб и характер
Все больше представителей НАТО высказываются в пользу того, чтобы официально разрешить Украине наносить удары своим оружием по территории России в границах до 2014 г. То есть по Крыму и старым регионам страны. Ключевым решением может стать согласие США. Они поставляют Киеву ракеты ATACMS Block I дальностью до 300 км, реактивные снаряды дальностью до 90 км (оба боеприпаса для системы HIMARS) и управляемые бомбы GLSDB дальностью до 150 км. Как пишет газета The New York Times (NYT), президент Джо Байден уже склоняется к принятию такого решения. Отмечается, что он долго сопротивлялся этому из опасений «прямой конфронтации» с Россией, обладающей ядерным оружием. Но сейчас в Белом доме происходит переоценка подхода.
Отмечается, что некоторые из советников Байдена уже считают, что изменение его позиции «неизбежно». Но при этом они говорят, что Белый дом укажет на возможность Киева атаковать американским оружием только военные цели, которые располагаются на территории России в границах до 2014 г. Более того, в газете The Washington Post 29 мая появились слова анонимного американского чиновника о том, что у Украины нет ограничений на использование американских средств ПВО для сбития российских ракет или военных самолетов над территорией России. При этом основная часть статьи была посвящена обеспокоенности Вашингтона ударами Украины по российским радиолокационным станциям системы предупреждения о ракетном нападении, которые входят в систему управления стратегическими ядерными силами.
Незадолго до этого, 28 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, по сути, высказались в поддержку разрешения Украине использовать их оружие для ударов по территории России. Макрон сказал, что Киеву «должно быть позволено нейтрализовать военные объекты, с которых были выпущены ракеты, и военные объекты, с которых была атакована Украина». 28 мая в Минобороны России при этом отчитались, что силы ПВО сбили французскую авиационную бомбу Hammer, что по времени совпало с сообщением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о включении сирены ракетной опасности.
Уже 30 мая министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России. «[Мы] не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», – отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он надеется, что российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия «вразумят наших оппонентов».
30 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России оружием тех стран, которые ей это не запрещали, как, например, Великобритании. Именно ее министр иностранных дел первым 2 мая заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по территории России. Это высказывание среди прочих спровоцировало Москву на проведение учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
Лондон поставляет Киеву управляемые ракеты Storm Shadow, которые способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 250 км. 29 мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак сказал в интервью агентству Bloomberg, что прецедент удара по российской территории ими уже был. При этом ВСУ уже давно атакуют территории, входившие в Россию до 2014 г., западным оружием. Так, еще под Новый, 2024 год из чешской системы залпового огня Vampire был обстрелян центр Белгорода, что привело к гибели 25 мирных жителей.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 30 мая отметил, что страны НАТО «в последние дни и недели выходят на новый виток нагнетания напряженности». Он добавил, что такое развитие событий «неизбежно будет иметь свои последствия» и нанесет большой урон «интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности». Сам Путин 28 мая призвал европейские страны НАТО при принятии решений о разрешении бить их оружием вглубь российской территории «отдавать себе отчет, с чем они играют» и помнить, что они, как правило, государства «с небольшой территорией с очень плотным населением».
В NYT пишут, что два главных поручения Байдена касательно конфликта на Украине – не позволить России победить и при этом не рисковать развязыванием третьей мировой войны – всегда находились в противоречии друг с другом. Но в последнее время американские официальные лица все чаще отмахиваются от предупреждений российских властей. В качестве аргументов в защиту такой позиции звучит то, что России не позволяла себе атаковать поставки вооружений, которые предназначались Украине, в Польше или других странах НАТО, и сделала все возможное, «чтобы избежать прямого конфликта с западным альянсом».
США традиционно действуют в логике повышения издержек для противника, стремясь осуществлять сдерживание через убеждение его в том, что издержки, которые он понесет вследствие своей «враждебной активности», перевесят возможные выгоды для него, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. В текущей обстановке ключевой задачей для них является удержание status quo, в идеале не переходя при этом грань прямого вооруженного конфликта. А постепенный подъем ставок в этой обстановке должен на определенном этапе убедить противника, т. е. Россию: «пора заканчивать и давайте договариваться», считает эксперт.
Но проблема такого подхода, продолжает Крамник, заключается в том, что в России потенциальные конфликты никогда не оцениваются через призму издержек, а только через призму угроз. Рост ставок со стороны противника влечет за собой оценку «достаточно ли сейчас весомый повод или еще нет?». «Если ответ «нет», то реакции может не быть очень долго, но с падением флажка в «да» она может оказаться куда более масштабной – даже если накануне могло показаться, что ничего особенного не происходило», – считает Крамник. Как итог, в случае применения западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России вне принятой по умолчанию зоны боевых действий конфликт быстро приобретет совершенно иной, нежели сейчас, масштаб и характер, опасается Крамник.
Военная мотивация стран Запада сейчас связана с продвижением российских войск в Харьковской области, считает сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. По его словам, упоминаемые ранее ракеты, которыми ВСУ смогут, скорее всего, вскоре бить вглубь России, – серьезное оружие, которым можно будет обстрелять как тот или иной аэродром или системы ПВО, так и тыловые районы, в которых сосредоточены российские войска, например Белгородскую область. Но если будет пересечена и эта красная линия, чего никогда не было ранее, то за этим могут последовать удары уже и по другим объектам. Но, как считает Полетаев, именно на ситуацию на фронте такие удары все равно не повлияют, а коснутся лишь тыла.
По его мнению, единственный шанс Киева избежать поражения может заключаться именно во втягивании России в прямое противостояние с Западом, но для этого западным странам нужно иметь соответствующий повод в виде действий Москвы – например, таковым могут стать ее удары по западным странам или использование ядерного оружия. Как итог, перед российским руководством в случае ударов вглубь страны западным оружием будет стоять выбор: ответить максимально жестко и эмоционально или более рационально, адаптируясь к новым условиям, и продолжать делать свое дело на фронте, заключает эксперт.