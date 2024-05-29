Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре года

По данным портала Flight Global, всего в мире в эксплуатации находится 2810 истребителей F-16. Это самый распространенный однодвигательный истребитель американской разработки 70-х гг. прошлого века, который производится с 1979 г. до сих пор и неоднократно модернизировался. Наибольшее их количество у США (936 машин), Турции (243), Израиля (224), Египта (218), Южной Кореи (167) и Греции (153). Примечательно, что в феврале 2024 г. США заключили с Турцией соглашение, по которому Анкаре предоставлялась возможность закупить 40 F-16 новой сборки, а также ракеты и бомбы на общую сумму $23 млрд. Кроме того, стороны договорились о модернизации 79 истребителей, уже стоящих на вооружении Турции. Используются F-16 и другими европейскими странами – Нидерландами, Бельгией, Данией, Польшей, Португалией, Румынией, самолеты также заказаны Словакией и Болгарией. В распоряжении Амстердама находится 42 истребителя F-16, которые были заменены на более современные F-35. Всего Нидерланды готовы передать Киеву 24 самолета, первые из них Украина получит во второй половине 2024 г. Для Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии истребители F-16 собирались по лицензии в 80–90-е гг. на предприятиях Нидерландов и Бельгии. Кроме того, F-16 собирались по лицензии в Турции и Южной Корее. Все новые истребители этого типа сейчас собираются в США.