Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре года

Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре годаЭто не изменит ситуацию, но ВКС относятся к ним серьезно
Бельгия передаст Киеву до 2028 г. 30 истребителей F-16. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL. «Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», – подчеркнула Лябиб. Передача истребителей Киеву была зафиксирована в соглашении, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Согласно ему, в 2024 г.
Бельгия выделит Украине в качестве военной помощи не менее 977 млн евро (около $1 млрд), а 30 истребителей F-16 будут переданы до 2028 г. Кроме того, в этом документе были закреплены гарантии по обеспечению безопасности в виде своевременных поставок военной техники и вооружений Киеву, разминирования и содействия в проведении учений. Срок действия соглашения составит 10 лет. При этом де Кроо подчеркнул, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на ее территории.
По данным портала Flight Global, всего в мире в эксплуатации находится 2810 истребителей F-16. Это самый распространенный однодвигательный истребитель американской разработки 70-х гг. прошлого века, который производится с 1979 г. до сих пор и неоднократно модернизировался. Наибольшее их количество у США (936 машин), Турции (243), Израиля (224), Египта (218), Южной Кореи (167) и Греции (153). Примечательно, что в феврале 2024 г. США заключили с Турцией соглашение, по которому Анкаре предоставлялась возможность закупить 40 F-16 новой сборки, а также ракеты и бомбы на общую сумму $23 млрд. Кроме того, стороны договорились о модернизации 79 истребителей, уже стоящих на вооружении Турции. Используются F-16 и другими европейскими странами – Нидерландами, Бельгией, Данией, Польшей, Португалией, Румынией, самолеты также заказаны Словакией и Болгарией. В распоряжении Амстердама находится 42 истребителя F-16, которые были заменены на более современные F-35. Всего Нидерланды готовы передать Киеву 24 самолета, первые из них Украина получит во второй половине 2024 г. Для Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии истребители F-16 собирались по лицензии в 80–90-е гг. на предприятиях Нидерландов и Бельгии. Кроме того, F-16 собирались по лицензии в Турции и Южной Корее. Все новые истребители этого типа сейчас собираются в США.
Когда говорят о поставках F-16 на Украину, речь идет о немодернизированных и достаточно устаревших машинах, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Их поступление в ВСУ упростит использование западных вооружений, в первую очередь «воздух – земля», но бросать F-16 в воздушный бой против превосходящих российских Су-35 никто не будет. По сравнению с российскими аналогами F-16 устарел, так как передаваемые Украине варианты будут истребителями 1980-х, прошедшими модернизацию в 1990-х. По словам Ермакова, передача Украине F-16 тесно связана с обновлением авиапарка европейских стран, которые меняют их на более совершенные американские F-35. Бельгийцы затянули процесс перехода на F-35 и именно поэтому передать машины Украине они смогут не раньше 2026 г., резюмирует эксперт.
Передача старого парка истребителей европейских стран не приведет к перелому в вооруженном противостоянии в пользу Украины, но любые поставки вооружений затягивают конфликт, говорит Илья Крамник из Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН.
Однако источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, обращает внимание на то, что недооценивать эти машины нельзя и российские ВКС готовятся их встретить в небе. Сейчас парк воздушных сил ВСУ составляет несколько десятков советских машин Су-27, МиГ-29, Су-24 и Су-25, ресурс которых заканчивается, – впрочем, и передаваемые F-16 имеют возраст 30–40 лет. Вряд ли стоит ожидать частых дуэльных ситуаций с российскими истребителями, продолжает он. Но не только удары по наземным целям, но и попытки перехвата российских бомбардировщиков, штурмовиков, беспилотников и ракет со стороны F-16 наверняка будут, добавляет собеседник «Ведомостей».