Путин заявил о прямой войне Запада против России из-за поставок оружия Украине

«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – сказал он.