Путин заявил о прямой войне Запада против России из-за поставок оружия Украине
Удары по территории России при участии западных стран означают их прямую вовлеченность в войну против РФ, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – сказал он.
В ходе встречи Путин также заявил, что появление танков производства ФРГ на Украине вызвало шок в российском обществе. По его словам, поставки ракет Киеву окончательно разрушают отношения между Россией и Германией.
5 июня стало известно, что Украина уже наносила удары по территории России с применением американского оружия. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на сенатора США и западного чиновника. Они не уточнили, куда был нанесен удар, но подтвердили факт ударов по РФ оружием производства США.