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Путин заявил о прямой войне Запада против России из-за поставок оружия Украине

Ведомости

Удары по территории России при участии западных стран означают их прямую вовлеченность в войну против РФ, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – сказал он.

В ходе встречи Путин также заявил, что появление танков производства ФРГ на Украине вызвало шок в российском обществе. По его словам, поставки ракет Киеву окончательно разрушают отношения между Россией и Германией.

5 июня стало известно, что Украина уже наносила удары по территории России с применением американского оружия. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на сенатора США и западного чиновника. Они не уточнили, куда был нанесен удар, но подтвердили факт ударов по РФ оружием производства США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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