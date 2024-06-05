Путин заявил о шоке в обществе после появления немецких танков на Украине

31 мая канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине использовать оружие производства ФРГ для ударов по территории России. По его словам, Украина имеет право использовать поставляемое немецкое вооружение в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. До этого Шольц выступал против ударов по России западным оружием и отмечал, что соответствующие правила также согласованы с Украиной.