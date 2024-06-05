Путин заявил о шоке в обществе после появления немецких танков на Украине
Появление танков ФРГ на Украине вызвало шок в российском обществе, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Когда на украинской земле появились первые танки немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что поставки ракет Украине окончательно разрушают отношения между Россией и Германией. Кроме того, он добавил, что после Второй мировой войны ФРГ никогда не была суверенным государством «в полном смысле этого слова».
31 мая канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине использовать оружие производства ФРГ для ударов по территории России. По его словам, Украина имеет право использовать поставляемое немецкое вооружение в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. До этого Шольц выступал против ударов по России западным оружием и отмечал, что соответствующие правила также согласованы с Украиной.