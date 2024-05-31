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Шольц разрешил Украине использовать оружие ФРГ для ударов по территории РФ

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет газета Bild.

«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственной близости от российской границы, особенно в Харьковской области. Украина имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от этих нападений», – сказал он.

Он добавил, что Украина имеет право использовать немецкое оружие для защиты в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.

26 мая Шольц выступил против использования западного оружия на территории России. Он отметил, что соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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