Шольц разрешил Украине использовать оружие ФРГ для ударов по территории РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет газета Bild.
«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственной близости от российской границы, особенно в Харьковской области. Украина имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от этих нападений», – сказал он.
Он добавил, что Украина имеет право использовать немецкое оружие для защиты в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.
26 мая Шольц выступил против использования западного оружия на территории России. Он отметил, что соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения.