NYT: американские чиновники ожидают атаки по объектам РФ в ближайшее время

Издание отмечает, что президент США Джо Байден дал указание обеспечить использование оружия США для того, чтобы Украина смогла задействовать его в Харьковской области. Изменение вступило в силу 30 мая, до этого момента Байден отказывался разрешать Украине использовать американское оружие за пределами ее границ.