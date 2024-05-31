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NYT: американские чиновники ожидают атаки по объектам РФ в ближайшее время

Ведомости

Первые удары по территории России с применением оружия производства США могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден дал указание обеспечить использование оружия США для того, чтобы Украина смогла задействовать его в Харьковской области. Изменение вступило в силу 30 мая, до этого момента Байден отказывался разрешать Украине использовать американское оружие за пределами ее границ.

По данным газеты, любое нападение на территорию России рискует нарушить мандат Байдена по «предотвращению третьей мировой войны». Изменив свою позицию, Байден перешел «красную линию», которую сам же и провел, отмечается в публикации.

31 мая стало известно, что администрация президента США дала разрешение ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. В Пентагоне заявили, что позиция Вашингтона по использованию ATACMS и средств дальнего поражения внутри РФ «остается неизменной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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