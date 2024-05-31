NYT: американские чиновники ожидают атаки по объектам РФ в ближайшее время
Первые удары по территории России с применением оружия производства США могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден дал указание обеспечить использование оружия США для того, чтобы Украина смогла задействовать его в Харьковской области. Изменение вступило в силу 30 мая, до этого момента Байден отказывался разрешать Украине использовать американское оружие за пределами ее границ.
По данным газеты, любое нападение на территорию России рискует нарушить мандат Байдена по «предотвращению третьей мировой войны». Изменив свою позицию, Байден перешел «красную линию», которую сам же и провел, отмечается в публикации.
31 мая стало известно, что администрация президента США дала разрешение ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. В Пентагоне заявили, что позиция Вашингтона по использованию ATACMS и средств дальнего поражения внутри РФ «остается неизменной».