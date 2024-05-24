ВСУ получили от Германии четвертую систему ПВО IRIS-T
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили четвертую по счету систему ПВО IRIS-T от Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
24 мая на Украину прибыл еще один комплекс IRIS-T-SLM. На данный момент ВСУ получили четыре системы средней дальности и одну систему малой дальности IRIS-T.
В публикации отмечается, что Германия обещала Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM, а также 11 ЗРК IRIS-T SLS. Их производит немецкая компания Diehl Defense. Кроме того, издание обращает внимание, что интенсивность атак со стороны Вооруженных сил РФ увеличилась, а в вопросе поставок наблюдается дефицит.
24 мая стало известно, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Германия также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Уже ясно, что конфликт «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», отметил он.