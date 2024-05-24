ВСУ получили от Германии четвертую систему ПВО IRIS-T

В публикации отмечается, что Германия обещала Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM, а также 11 ЗРК IRIS-T SLS. Их производит немецкая компания Diehl Defense. Кроме того, издание обращает внимание, что интенсивность атак со стороны Вооруженных сил РФ увеличилась, а в вопросе поставок наблюдается дефицит.