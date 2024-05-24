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ВСУ получили от Германии четвертую систему ПВО IRIS-T

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили четвертую по счету систему ПВО IRIS-T от Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

24 мая на Украину прибыл еще один комплекс IRIS-T-SLM. На данный момент ВСУ получили четыре системы средней дальности и одну систему малой дальности IRIS-T.

В публикации отмечается, что Германия обещала Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM, а также 11 ЗРК IRIS-T SLS. Их производит немецкая компания Diehl Defense. Кроме того, издание обращает внимание, что интенсивность атак со стороны Вооруженных сил РФ увеличилась, а в вопросе поставок наблюдается дефицит.

24 мая стало известно, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Германия также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Уже ясно, что конфликт «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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