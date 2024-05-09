Канцлер ФРГ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Об этом сообщает немецкая новостная служба Tagesschau.
Перед встречей с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине Шольц заявил, что уже ясно, что конфликт на Украине «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», к этому нужно быть готовыми. В этой связи он напомнил, что Германия в апреле предоставила Киеву третью батарею Patriot.
«Мы надеемся, что в Европе найдутся и другие, которые пойдут на такой же шаг», – сказал он.
24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести.
19 апреля президент Украины Владимир Зеленский также говорил о семи системах Patriot. «Нам нужно еще семь «Пэтриотов» или аналогичных систем ПВО, и это минимальное количество <...> У вас такие системы есть», – заявил он в обращении к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.
На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.