Канцлер ФРГ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Перед встречей с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине Шольц заявил, что уже ясно, что конфликт на Украине «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», к этому нужно быть готовыми. В этой связи он напомнил, что Германия в апреле предоставила Киеву третью батарею Patriot.