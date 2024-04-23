Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили полмиллиона военных

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили полмиллиона военныхРоссийская армия сейчас владеет инициативой по всей линии боевого соприкосновения
С начала спецоперации на на Украине ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами», – сказал он.
Группировки российских войск сейчас владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, заявил он. По словам Шойгу, боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
Шойгу отметил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастили свои мощности и значительно повысили боевые возможности Вооруженных сил (ВС) России.
Министр также прокомментировал недавнее выделение помощи Вашингтона для Украины в размере более $60 млрд. По его словам, выделение средств произошло для «недопущения краха вооруженных сил Украины». «Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы», – добавил министр.
20 марта Шойгу сообщил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли свыше 71 000 человек. Он отмечал, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.
О количестве погибших российских военных Шойгу последний раз сообщил в сентябре 2022 г. По словам министра, на тот момент погибшими числились 5937 человек.