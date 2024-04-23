Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили полмиллиона военных

20 марта Шойгу сообщил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли свыше 71 000 человек. Он отмечал, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.