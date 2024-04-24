Кулеба: Украина получила один ЗРК Patriot от Германии и ведет переговоры о шести
Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.
Кулеба сообщил, что Украина определила для себя необходимость получить семь систем Patriot в дополнение к тем, что уже есть. По словам министра, одна из них была получена из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще две находятся «на прицеле».
The Guardian уточняет, что Греция и Испания рассматривают возможность поставки Patriot, Польша и Румыния также владеют этими системами. Кулеба добавил, что восьмая система может быть поставлена из США.
«Я думаю, что у американской армии, вероятно, есть один запасной вариант», – сказал он.
Переговоры по их получению были сложными, потому что, по словам Кулебы, «страны, которые эксплуатируют Patriot, торгуются за компенсацию».
«Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы добиваемся, что Patriot будут поставлены, и нужно отдать должное Германии за то, что она сделала первый шаг», – добавил украинский министр.
19 апреля президент Украины Владимир Зеленский также говорил о семи системах Patriot.
«Нам нужно еще семь «Патриотов» или аналогичных систем ПВО, и это минимальное количество <...> У вас такие системы есть», – заявил он в обращении к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.
На заседании коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Кроме того, Украина лишилась свыше 71 000 человек. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.