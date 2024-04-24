Кулеба: Украина получила один ЗРК Patriot от Германии и ведет переговоры о шести

Кулеба сообщил, что Украина определила для себя необходимость получить семь систем Patriot в дополнение к тем, что уже есть. По словам министра, одна из них была получена из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще две находятся «на прицеле».