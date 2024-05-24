Шольц не видит смысла спекулировать о использовании оружия Запада против РФ

В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к более непосредственному участию в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы. В Кремле сочли его слова истерикой на фоне крайне неблагоприятной для ВСУ ситуации.