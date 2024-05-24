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Шольц не видит смысла спекулировать о использовании оружия Запада против РФ

Ведомости

Нет смысла спекулировать на тему использования западного оружия против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Трансляцию конференции вел RT DE.

Так Шольц ответил на вопрос, считает ли он возможное использование западного оружия для ударов по российской территории одним из вариантов развития ситуации или же это является красной линией. 

«Я думаю, что вообще не имеет смысла пускать в ход на этот счет какие-либо спекуляции», – подчеркнул канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия придерживается «ясных правил» в отношении использования западного оружия против РФ.

23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.

22 мая группа конгрессменов США направила министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор».

В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.

В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к более непосредственному участию в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы. В Кремле сочли его слова истерикой на фоне крайне неблагоприятной для ВСУ ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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