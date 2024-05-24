Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard
Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Об этом сообщило правительство Германии, соответствующий список помощи опубликован на официальном сайте.
Отмечается, что Германия также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS. Кроме того, пакет помощи включает в себя 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
9 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Уже ясно, что конфликт «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», отметил он.
В конце апреля во время заседания коллегии Минобороны России экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.
В апреле также стало известно, что ВСУ приостановили использование танков Abrams, которые предоставили США. Это объясняется их уязвимостью перед российскими дронами: дроны-разведчики и дроны-охотники способны быстро обнаружить технику ВСУ. Отмечается, что Украина потеряла пять танков Abrams из поставленных ей 31.