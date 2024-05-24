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Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard

Ведомости

Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Об этом сообщило правительство Германии, соответствующий список помощи опубликован на официальном сайте.

Отмечается, что Германия также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS. Кроме того, пакет помощи включает в себя 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

9 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Уже ясно, что конфликт «продлится даже дольше, чем нам хотелось бы», отметил он.

В конце апреля во время заседания коллегии Минобороны России экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.

В апреле также стало известно, что ВСУ приостановили использование танков Abrams, которые предоставили США. Это объясняется их уязвимостью перед российскими дронами: дроны-разведчики и дроны-охотники способны быстро обнаружить технику ВСУ. Отмечается, что Украина потеряла пять танков Abrams из поставленных ей 31.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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