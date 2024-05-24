Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard

В конце апреля во время заседания коллегии Минобороны России экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.