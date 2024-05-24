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Bild: бундесверу не хватает танков, самолетов и формы

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) Германии испытывают нехватку танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании парламентского комитета по бюджету, передает газета Bild.

По данным издания, министерство обороны ФРГ не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом.

В 2021 г. бюджетный комитет бундестага решил ускорить процесс закупки экипировки, чтобы к концу 2025 г. обеспечить бронежилетами, касками и рюкзаками всех военнослужащих и «значительную часть» резервистов. Парламентарии обязали министерство каждые полгода письменно отсчитываться о состоянии дел в ВС Германии и реализации заказов.

В последнем отчете сообщается, что достигнуть целей по закупкам в 2023 г. не вышло. Из предметов одежды было поставлено 58 850 комплектов из согласованных контрактами 72 200 (81,5%), поскольку один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани министерство получило 81 000 (77%). Бундесвер заявил, что причиной этому стало то, что многие сотрудники компаний-поставщиков находились на больничном. Вместо 82 596 касок министерство получило 62 684 (76%) из-за проблем с их качеством. На фабрике по производству рюкзаков произошла вспышка коронавируса, в результате чего их поставлено 166 000 вместо 206 000, заявленных изначально (80,5%).

Минобороны ФРГ заверило, что в этом году намерено восполнить запасы и достигнуть полного оснащения к концу 2025 г.

19 мая Bild сообщило, что минобороны Германии обратилось в федеральное правительство для выделения дополнительных 3,8 млрд евро для Украины.

В этом году Германия предоставит Украине военной помощи на 7,1 млрд евро. Эта сумма предназначена для оплаты военных товаров и оружия, которое бундесвер передал Киеву. Однако из этих средств осталось только 300 млн евро на покупку нового оружия и боеприпасов, пишет издание.

По данным Bild, в следующем году Писториус может запросить для помощи Украине «рекордную сумму в 15 млрд евро».

В январе правительство Германии сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Такое решение канцлер ФРГ Олаф Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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