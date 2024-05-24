Bild: бундесверу не хватает танков, самолетов и формы

В последнем отчете сообщается, что достигнуть целей по закупкам в 2023 г. не вышло. Из предметов одежды было поставлено 58 850 комплектов из согласованных контрактами 72 200 (81,5%), поскольку один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани министерство получило 81 000 (77%). Бундесвер заявил, что причиной этому стало то, что многие сотрудники компаний-поставщиков находились на больничном. Вместо 82 596 касок министерство получило 62 684 (76%) из-за проблем с их качеством. На фабрике по производству рюкзаков произошла вспышка коронавируса, в результате чего их поставлено 166 000 вместо 206 000, заявленных изначально (80,5%).